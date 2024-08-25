Убийца людей на ярмарке в германии задержан

Полиция весь день проводила розыск и задержала дух подозреваемых

Убийца троих людей в Золингене задержан. Об этом в воскресенье, 25 августа, сообщил государственный чиновник немецкому телеканалу ARD.

Полиция провела день, проводя розыск, задержав двух людей, которые, вероятно, не были преступниками, сказал Ройл. Однако он отметил, что "настоящий подозреваемый — это тот, кого мы только что арестовали".

Вчера не менее трёх человек погибли на западе ФРГ при нападении неизвестного с ножом на гостей городского фестиваля.

Ещё несколько человек получили ранения, за жизни девяти человек борются врачи. Нападавший действовал без разбора.

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