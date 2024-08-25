Также истребители ВВС Израиля нанесли удары по позициям "Хезболлы" в Ливане

В центральной части Газы погиб 71 человек в результате операций израильской армии в субботу. Об этом в воскресенье, 25 августа, сообщает телеканал Al Jazeera.

Также истребители ВВС Израиля нанесли удары по позициям "Хезболлы" в Ливане после выявления угрозы запуска ракет оттуда, сообщили в ЦАХАЛ.

Министр обороны Израиля объявил о введении режима ЧС на 48 часов после нанесения превентивного удара по объектам "Хезболлах" в Ливане, сообщил портал Ynet.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram