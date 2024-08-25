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В центральной части Газы погиб 71 человек в результате операций израильской армии в субботу

06:18
  • воскресенье
  • 25 августа 2024

Также истребители ВВС Израиля нанесли удары по позициям "Хезболлы" в Ливане

В центральной части Газы погиб 71 человек в результате операций израильской армии в субботу. Об этом в воскресенье, 25 августа, сообщает телеканал Al Jazeera.

Также истребители ВВС Израиля нанесли удары по позициям "Хезболлы" в Ливане после выявления угрозы запуска ракет оттуда, сообщили в ЦАХАЛ. 

Министр обороны Израиля объявил о введении режима ЧС на 48 часов после нанесения превентивного удара по объектам "Хезболлах" в Ливане, сообщил портал Ynet.

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