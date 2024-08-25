5 человек погибли во время ночного обстрела Белгородской области

Ранены дети
Пять человек погибли в результате ночной атаки ВСУ по Белгородской области. Как сообщил глава региона, обстрелу подвергся посёлок Ракитное.
Ранения получили 12 мирных жителей, четверо из них находятся в тяжёлом состоянии. Двое детей с осколочными ранениями госпитализированы. Ещё одному мальчику медицинскую помощь оказали на месте.
В посёлке повреждены десять частных домовладений, осколками посечены два коммерческих объекта и автомобили. Повреждён газопровод и линии электропередачи, сообщает "ТВ Центр".Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
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