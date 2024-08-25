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5 человек погибли во время ночного обстрела Белгородской области

09:00
  • воскресенье
  • 25 августа 2024

Ранены дети

Пять человек погибли в результате ночной атаки ВСУ по Белгородской области. Как сообщил глава региона, обстрелу подвергся посёлок Ракитное.

Ранения получили 12 мирных жителей, четверо из них находятся в тяжёлом состоянии. Двое детей с осколочными ранениями госпитализированы. Ещё одному мальчику медицинскую помощь оказали на месте.

В посёлке повреждены десять частных домовладений, осколками посечены два коммерческих объекта и автомобили. Повреждён газопровод и линии электропередачи, сообщает "ТВ Центр".

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