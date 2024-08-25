Поражены живая сила и техника

В Курской области экипаж вертолёта Ка-52 нанёс ракетный удар по украинским террористам. Цели определила разведка. По данным авианаводчика, все они поражены.

Ликвидирован личный состав и бронетехника ВСУ. После применения авиационных средств поражения пилоты выпустили тепловые ловушки и вернулись на площадку вылета.

А на земле мобильную бронированную группу противника поразили артиллеристы группировки войск "Север". Дальнобойность орудий М-46 позволяет наносить удары глубоко во вражеский тыл, отрезая его передовые соединения от снабжения и ротации.

Расчёты работают в тесной связке с операторами беспилотников, которые выявляют цели и корректируют огонь, сообщает "ТВ Центр".

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