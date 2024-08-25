Освобождённые из украинского плена военные прилетели в Москву

115 человек вернулись на родину

115 российских военнослужащих, захваченных в плен в Курской области, благополучно прибыли в Москву. Этой ночью их доставили в столичный аэропорт самолётами военно-транспортной авиации.

Всем бойцам окажут необходимую медицинскую и психологическую помощь. Главное, что теперь все невзгоды для них позади. Как сообщили в Министерстве обороны, в плену нашим военнослужащим грозила смертельная опасность.

Киевская сторона также получила 115 своих пленных. Подробностей обмена не так много. Известно, что договориться удалось очень оперативно. Наших солдат вывезли в Белоруссию, а оттуда уже в Россию.

Помощь при возвращении и посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединённые Арабские Эмираты, сообщает "ТВ Центр".

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