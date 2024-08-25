Путин поздравил шахтёров с профессиональным праздником

Он отмечается 25 августа

Свой профессиональный праздник отмечают сегодня работники угольной промышленности. Поздравления принимают 150 тысяч человек - все, кто трудится на шахтах от Дальнего Востока и Арктики до Сибири, Урала и юга России.

Особые торжества - в Кузбассе, где добывают более половины всего российского угля. В одной связке с забойщиками - горноспасатели МЧС, они первыми приходят на помощь, сообщает "ТВ Центр".

Всех сотрудников и ветеранов отрасли поздравил Владимир Путин. Президент отметил, что их труд - пример самопожертвования, символ подлинного мужества и несгибаемой воли.

"Мы помним и великие заслуги шахтёров-первопроходцев Донбасса и будем делать всё возможное, чтобы здесь возрождалась угледобыча, металлургия, другие отрасли", - сказал глава государства.

Путин отметил, что угольная отрасль по-прежнему имеет большие перспективы развития. От её роста и успехов во многом зависит благополучие и будущее нашей страны.

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