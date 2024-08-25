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Во Франции задержан основатель Telegram Павел Дуров

08:16
  • воскресенье
  • 25 августа 2024

Ему грозит серьёзный срок

Во Франции задержан основатель мессенджера Telegram и социальной сети "ВКонтакте" Павел Дуров. Это произошло, когда он выходил из своего самолёта в аэропорту под Парижем.

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Миллиардер прилетел из Азербайджана. Известно, что его сопровождали телохранитель и помощница, во французской столице он планировал провести, как минимум, день.

По данным СМИ, Дурова поместили под стражу и, вероятно, сегодня доставят в суд, где собираются предъявить обвинения в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. Список претензий правоохранителей к программисту строится на отказе в модерации Telegram. Следствие считает, что из-за этого злоумышленники могут беспрепятственно вести свою преступную деятельность в приложении.

У Дурова есть французское гражданство. В российском МИДе заявили, что посольство в Париже уже включилось в работу в связи с задержанием бизнесмена, сообщает "ТВ Центр".

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