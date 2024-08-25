Нанесены мощные удары по позициям ВСУ в Курской области

Все цели поражены

Российские военные пресекают провокации на границе в Курской области. Нанесены удары по резервам противника. Под огнём российской авиации оказались места дислокации ВСУ. Уничтожен американский бронетранспортёр Bradley.

Тем временем, в Москву прибыла группа эвакуированных из Курской области – 17 детей и 32 взрослых. Около Киевского вокзала людей ждали автобусы. А для беспрепятственного и быстрого переезда в подмосковный пансионат выделено полицейское сопровождение.

Тем, кто остаётся в пунктах временного размещения в Курской области, сегодня доставили еще две партии гуманитарной помощи. В коробках - зубные щётки, ёмкости для бытовых нужд. Но основной груз – несколько тонн топлёного масла и кофе. Питание у эвакуированных должно быть полноценное.

Тимур Абдуллаев, «ТВ Центр»

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