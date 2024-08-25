Задержание Павла Дурова во Франции. Главное

Бизнесмену грозит 20 лет тюрьмы

Внимание мировой общественности сейчас приковано к событиям во Франции. Там минувшим вечером был задержан основатель мессенджера Telegram Павел Дуров. Миллиардера взяли под стражу в аэропорту Ле Бурже, когда он выходил из своего самолёта. По данным местных СМИ, власти Пятой республики считают Дурова соучастником целого ряда тяжких преступлений, по совокупности которых предпринимателю может грозить до 20 лет тюрьмы. Впрочем, большинство экспертов убеждены - криминал в данном случае ни при чём.

По злой иронии совсем недавно Павел Дуров на своей странице в соцсети написал: как гражданин Франции он считает, что это лучшее место для отдыха. Теперь рискует задержаться здесь лет на двадцать. Причём, принудительно.

Дуров был объявлен в розыск по ордеру, выданному Францией. Его обвиняют в отсутствии модерации на его платформе. Это, якобы, привело к тому, что Telegram стали использовать для незаконного оборота наркотиков, отмывания денег, педофилии и даже терроризма.

Французские власти арестовали Дурова, едва шасси частного самолёта коснулись взлётно-посадочной полосы. Ордер был выдан буквально за несколько минут до приземления. Жаловаться предпринимателю некому: он сам несколько лет назад обратился за французским паспортом, где записан как Поль дю Роув. И судить его теперь будут по французским законам. Хотя, те громкие обвинения, которые предъявляют, можно было бы адресовать и производителям смартфонов, которыми тоже пользуются преступники.

Это - просто повод для того, чтобы заключить владельца популярной соцсети под стражу, оказывать на него давление, и в итоге полностью взять под контроль многомиллионный влиятельный интернет-ресурс.

Павел Дуров не так давно сам жаловался на преследование со стороны западных спецслужб. И сам же с ними сотрудничал - выполнял некоторые предписания о блокировке попавших под антироссийские санкции каналов. Но это не его не спасло.

"Нам уделяют слишком много внимания ФБР, службы безопасности, где бы в США мы ни находились. Когда бы я ни направлялся в США, в аэропорту меня встречают и задают мне вопросы агенты ФБР. Думаю, они хотели установить связи, чтобы каким-либо образом лучше контролировать Telegram", - говорил Дуров.

Из России он уехал несколько лет назад, когда в стране вступил в силу закон, обязывающий операторов телекоммуникационных услуг хранить записи телефонных сообщений и интернет-трафик клиентов на протяжении полугода, а также предоставлять ключи для расшифровки записей пользователей по запросу ФСБ. Из-за отказа платформы следовать нормам законодательства, Telegram тогда был временно заблокирован по решению суда.

В нашем МИДе, который, кстати, мгновенно включился в дипломатическую работу после известия об аресте гражданина дю Роува, напомнили: тогда почти 30 псевдоправозащитных международных организаций требовали призвать Москву к ответу за попрание прав и свобод. Но арест Дурова Парижем -это, видимо, другое.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова: "Эти западные организации обратились к ООН, Совету Европы, ОБСЕ, Евросоюзу, США и правительствам других стран с просьбой противостоять действиям России, защитить основные права свободы выражения и конфиденциальности. Как думаете, на этот раз они будут взывать к Парижу и требовать освобождения Дурова, или проглотят языки?".

Звезда американской журналистики Такер Карлсон также подчёркивает: Дурова арестовала вовсе не Москва. которую так любят обвинять в цензуре и отсутствии свободы слова.

Это западная страна, союзник администрации Байдена и активный член НАТО посадила его под замок. Павел Дуров сейчас во французской тюрьме - живое предупреждение любому владельцу платформы, который отказывается цензурировать правду по приказу правительств и спецслужб. Тьма быстро опускается на некогда свободный мир.

Приготовиться, видимо, стоит и Илону Маску. Он ведь тоже владеет весьма популярной соцсетью и отказывается вводить политическую цензуру. Он так отреагировал на задержание Дурова: "На дворе 2030 год. В Европе Вас казнят за то, что вы лайкнули мем".

Пока ответственные за свободу слова западные структуры молчат, пользователи соцсетей гадают, что же будет с платформой. А криптовалюта, созданная Дуровым, резко обрушилась более чем на 15%.

Лилия Акиньшина, «ТВ Центр»

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