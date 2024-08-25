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Ливан начал операцию возмездия против Израиля

11:59
  • воскресенье
  • 25 августа 2024

Произошёл обмен ракетными ударами

Массированная атака на Израиль. Ранним утром Ливан запустил триста ракет и десятки беспилотников по его территории. Целью стали военные объекты. Как заявила пресс-служба "Хезболлы", это - ответ на удар ЦАХАЛ по пригороду Бейрута в конце июля. Тогда погиб высокопоставленный представитель движения.
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Сирены воздушной тревоги звучали и на севере еврейского государства. Власти ввели режим чрезвычайной ситуации. В Тель-Авиве отменили рейсы в международном аэропорту Бен-Гурион. Но до центральной части страны ливанские снаряды не долетели.

За 15 минут до начала нападения израильские военные нанесли превентивный удар по местам развертывания ракет. Задействовали около сотни истребителей. Уничтожили тысячи контейнеров со снарядами.

Атаки продолжаются. Население южных районов Ливана эвакуировано. А в секторе Газа в результате рейдов ЦАХАЛ только за последние сутки погиб 71 человек.

Сегодня делегация Израиля отправится в Каир для участия в очередном раунде переговоров о прекращении огня. Предыдущие к перемирию не привели, сообщает "ТВ Центр".

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