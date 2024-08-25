За нерестом красной рыбы на Колыме наблюдают с воздуха

С помощью квадрокоптеров

С начала путины в Магаданской области выловили свыше восьми тысяч тонн красной рыбы. Всего в этом сезоне планируют поймать не менее 11 с половиной тысяч тонн лососёвых. Чтобы спрогнозировать подход рыбы в реки региона и регулировать размеры вылова, специалисты проводят серьёзную исследовательскую работу.

За тем, как рыба идёт на нерест, учёные наблюдают с воздуха с помощью беспилотников. Раньше использовали самолёты, но так и людям проще, и лососёвым – спокойнее.

Первой отнерестилась горбуша – эти рыбы мечут икру практически везде. На очереди - кета и кижуч. Они более прихотливы - предпочитают только верховье рек. Ещё под всевидящим оком учёных корюшка, сельдь, лосось и голец.

"Кижуча смотрим, потому что, по нашим данным, пошёл кижуч буквально на днях. Поэтому надо посмотреть и оценить нерестилища: их площадь, состояние, количество подошедших", - говорит главный специалист Магаданского филиала ФГБНУ "ВНИРО" Олег Прикоки.

Данные эти нужны для прогнозирования - чтобы, опираясь на них, понять, сколько лицензий необходимо выдать на вылов. Ола – одна из рек, в которой лосёвые нерестятся наиболее активно. "В первую очередь, мы оцениваем пропуск производителей в целях оперативного регулирования промысла. То есть, введение или отмена проходных дней для обеспечения расширенного воспроизводства тихоокеанских лососей". – поясняет директор Магаданского филиала ФГБНУ "ВНИРО" Евгений Метелёв.

Обследуют учёные все реки Тауйской губы, ещё летают над заливом Одян, расширяя акваторию. В планах – освоение квадрокоптеров самолётного типа, чтобы охватывать большие площади. Сейчас дроны работают на 4 километра вглубь, поэтому приходится передвигаться и по земле - менять дислокацию. Кроме данных о нересте рыбы находят и места незаконного вылова.

Александра Панина, "ТВ Центр"

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