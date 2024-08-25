ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

За нерестом красной рыбы на Колыме наблюдают с воздуха

12:38
  • воскресенье
  • 25 августа 2024

С помощью квадрокоптеров

С начала путины в Магаданской области выловили свыше восьми тысяч тонн красной рыбы. Всего в этом сезоне планируют поймать не менее 11 с половиной тысяч тонн лососёвых. Чтобы спрогнозировать подход рыбы в реки региона и регулировать размеры вылова, специалисты проводят серьёзную исследовательскую работу.
В Магадане начался нерест сельди: жители собирают рыбу голыми руками

За тем, как рыба идёт на нерест, учёные наблюдают с воздуха с помощью беспилотников. Раньше использовали самолёты, но так и людям проще, и лососёвым – спокойнее.

Первой отнерестилась горбуша – эти рыбы мечут икру практически везде. На очереди - кета и кижуч. Они более прихотливы - предпочитают только верховье рек. Ещё под всевидящим оком учёных корюшка, сельдь, лосось и голец.

"Кижуча смотрим, потому что, по нашим данным, пошёл кижуч буквально на днях. Поэтому надо посмотреть и оценить нерестилища: их площадь, состояние, количество подошедших", - говорит главный специалист Магаданского филиала ФГБНУ "ВНИРО" Олег Прикоки.

Данные эти нужны для прогнозирования - чтобы, опираясь на них, понять, сколько лицензий необходимо выдать на вылов. Ола – одна из рек, в которой лосёвые нерестятся наиболее активно. "В первую очередь, мы оцениваем пропуск производителей в целях оперативного регулирования промысла. То есть, введение или отмена проходных дней для обеспечения расширенного воспроизводства тихоокеанских лососей". – поясняет директор Магаданского филиала ФГБНУ "ВНИРО" Евгений Метелёв.

Обследуют учёные все реки Тауйской губы, ещё летают над заливом Одян, расширяя акваторию. В планах – освоение квадрокоптеров самолётного типа, чтобы охватывать большие площади. Сейчас дроны работают на 4 километра вглубь, поэтому приходится передвигаться и по земле - менять дислокацию. Кроме данных о нересте рыбы находят и места незаконного вылова.

Александра Панина, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Нерест красной рыбы на Колыме
Нерест красной рыбы на Колыме
Нерест красной рыбы на Колыме
Нерест красной рыбы на Колыме
Нерест красной рыбы на Колыме
Нерест красной рыбы на Колыме
Нерест красной рыбы на Колыме
Нерест красной рыбы на Колыме
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.