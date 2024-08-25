Собянин рассказал, как москвичи помогают Донецку

Город отмечает 155-летие

Донецку - одному из городов-побратимов Москвы - 155 лет. Как рассказал на своей странице в соцсети Сергей Собянин, ко Дню города благоустроили несколько объектов.

Среди них - полузаброшенный парк. Обустроили пешеходные дорожки, детские и спортивные площадки, установили освещение. К концу месяца облагородят ещё одну зелёную территорию.

А на одной из центральных и самых протяжённых улиц отремонтировали проезжую часть и тротуары, заменили ограждения и установили современные остановки. Кроме того, в пяти районах города к зиме подготовят котельные и тепловые сети.

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