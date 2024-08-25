Названы потери ВСУ в Курской области за последние сутки

Отражены несколько атак противника

ВСУ за сутки потеряли на курском направлении более трёхсот военных. Об этом сообщили в Минобороны России.

Кроме этого, российские военные уничтожили за последние 24 часа в Курской области 14 единиц бронетехники, семь автомобилей, артиллерийское орудие, две станции РЭБ, а также РЛС обнаружения воздушных целей.

Армия России отразила атаки штурмовых групп противника в направлении населённых пунктов Комаровка, Малая Локня, Нечаев и Черкасское Поречное. Также сорваны попытки атак в направлении Вишнёвки, Борок, Погребков и Спального.

6 августа украинские войска предприняли попытку прорыва в Курскую область. Армия России предотвратила их продвижение вглубь страны. Сейчас идёт вытеснение противника с приграничных территорий. В Курской, Брянской и Белгородской областях с 10 августа действует режим КТО.

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