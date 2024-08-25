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Россия потребовала обеспечить защиту прав Павла Дурова

13:41
  • воскресенье
  • 25 августа 2024

Париж пока уклоняется от контактов

Посольство России во Франции потребовало от Парижа обеспечить защиту прав Павла Дурова, задержанного накануне. Дипломаты настаивают, чтобы к бизнесмену пустили консула, но пока французская сторона уклоняется от взаимодействия, передаёт ТАСС.

Задержание Павла Дурова во Франции. Главное
Во Франции задержан основатель Telegram Павел Дуров

Основателя мессенджера Telegram Павла Дурова задержали накануне, 24 августа в парижском аэропорту, куда его самолёт приземлился для дозаправки. Никаких обвинений предпринимателю, у которого имеется французское гражданство, пока не предъявлено.

По данным французских СМИ, власти Пятой республики считают Дурова соучастником целого ряда тяжких преступлений. Эксперты полагают, что Париж хочет, чтобы Дуров передал властям ключи шифрования разработанного им мессенджера.

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