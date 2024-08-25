Россия потребовала обеспечить защиту прав Павла Дурова

Париж пока уклоняется от контактов

Посольство России во Франции потребовало от Парижа обеспечить защиту прав Павла Дурова, задержанного накануне. Дипломаты настаивают, чтобы к бизнесмену пустили консула, но пока французская сторона уклоняется от взаимодействия, передаёт ТАСС.

Основателя мессенджера Telegram Павла Дурова задержали накануне, 24 августа в парижском аэропорту, куда его самолёт приземлился для дозаправки. Никаких обвинений предпринимателю, у которого имеется французское гражданство, пока не предъявлено.

По данным французских СМИ, власти Пятой республики считают Дурова соучастником целого ряда тяжких преступлений. Эксперты полагают, что Париж хочет, чтобы Дуров передал властям ключи шифрования разработанного им мессенджера.

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