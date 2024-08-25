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Москвичей пригласили на увлекательные киноэкскурсии

16:03
  • воскресенье
  • 25 августа 2024

Они проходят в рамках Недели кино

Погрузиться в атмосферу любимых фильмов, посетив места съёмок знаковых картин, предлагают жителям и гостям столицы организаторы экскурсий в рамках Московской международной недели кино.

Всех желающих ждут двухчасовые прогулки по самым узнаваемым городским улицам. Опытные гиды - участники сообщества "Проводники смыслов" - расскажут истории экранизаций знаменитых литературных произведений.

Например, таких как "Мастер и Маргарита", "12 стульев", "Покровские ворота", "Сто лет тому вперёд" и многих других. Всего подготовлены 16 интереснейших маршрутов, сообщает "ТВ Центр".  

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