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В Северном Бутове завершается строительство культурно-досугового центра

17:31
  • воскресенье
  • 25 августа 2024

Его откроют в этом году

В этом году на улице Грина в Северном Бутове откроется культурно-досуговый центр. Об этом сообщил на своей странице "ВКонтакте" Сергей Собянин.

В зрелищной зоне КДЦ будет концертный зал с современной техникой, в клубной зоне - студии раннего развития детей, живописи, графики и декоративно-прикладного творчества, хореографический и музыкальный классы, а вокруг центра создадут качественное общественное пространство.

Мэр сообщил, что центр уже почти построен. Сейчас завершается отделка концертного зала, монтируется световое и звуковое оборудование.

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