Умер главный конструктор "Искандера" Олег Мамалыга

Ему был 91 год

Ушёл из жизни главный конструктор ракетного комплекса "Искандер-М" Олег Мамалыга. Ему был 91 год. Об этом сообщили в холдинге "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех".

Мамалыга всю трудовую жизнь проработал в коломенском конструкторском бюро машиностроения. Здесь под его руководством был сконструирован знаменитый ракетный комплекс "Искандер-М".

Основное назначение ракетных комплексов "Искандер" - нанесение ударов по объектам противника, прикрываемых средствами ПВО, на дальностях до 500 километров.

Впервые комплекс был представлен в августе 1999 года на Международном авиационно-космическом салоне. Сейчас активно используется для нанесения ударов в зоне специальной военной операции.

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