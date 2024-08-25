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Собянин рассказал о сервисах для учащихся и их родителей

22:03
  • воскресенье
  • 25 августа 2024

Скоро начнётся учебный год

Сергей Собянин напомнил москвичам о полезных сервисах, которые пригодятся в новом учебном году. Мэр перечислил их на своей странице "ВКонтакте".

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В электронном дневнике можно узнать расписание уроков, оценки, домашние задания и даты контрольных работ. Сервис "Москвёнок" создан для того, чтобы не волноваться о том, во сколько ребëнок пришёл и вышел из школы и что ел в столовой.

Картой москвича можно воспользоваться для льготного проезда в транспорте, а единый читательский билет и сервис "Библиотеки Москвы" помогут найти нужную книгу или учебный материал, не выходя из дома.

Наконец, портал "Московский спорт" познакомит с городскими спортивными учреждениями и поможет найти тренера.

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