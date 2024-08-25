Павла Дурова могут освободить в ближайшие дни

Этого не исключил юрист Дмитрий Романенко

Павла Дурова могут отпустить из-под ареста в ближайшие дни. Такое предположение высказал юрист-международник Дмитрий Романенко.

В интервью Telegram-каналу "ТВ Центр" эксперт отметил, что у России пока нет официальной информации о возбуждённом уголовном деле против Дурова. По словам Романенко, получить детали дела может российское посольство в Париже, поскольку вместе с французским паспортом у основателя Telegram остался и российский.

Романенко считает, что если бизнесмена всё-таки осудят во Франции, то единственным вариантом освободить его из заключения будет обмен на задержанных в России французов.

Основателя мессенджера Telegram Павла Дурова задержали накануне, 24 августа в парижском аэропорту, куда его самолёт приземлился для дозаправки. Во Франции считают Дурова соучастником целого ряда тяжких преступлений. Эксперты полагают, что Париж хочет, чтобы Дуров передал властям ключи шифрования разработанного им мессенджера.

Посольство России во Франции потребовало от Парижа обеспечить защиту прав Павла Дурова. Дипломаты настаивают, чтобы к бизнесмену пустили консула, но пока французская сторона не ответила на соответствующий запрос.

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