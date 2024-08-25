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Прокуратура Парижа готовит заявление по делу Павла Дурова

19:09
  • воскресенье
  • 25 августа 2024

И выступит с ним 26 августа

Прокуратура Парижа сделает заявление по делу Павла Дурова 26 августа. Будет опубликовано полное заявление для прессы, сообщили ТАСС в ведомстве.

Павла Дурова могут освободить в ближайшие дни
Россия потребовала обеспечить защиту прав Павла Дурова

Предпринимателя Павла Дурова задержали 24 августа в парижском аэропорту, куда его самолёт приземлился для дозаправки. Во Франции считают Дурова соучастником целого ряда тяжких преступлений, однако официальных заявлений о его статусе пока не последовало.

Посольство России во Франции потребовало от Парижа обеспечить защиту прав Павла Дурова. Французская сторона никак не отреагировала на требование дипломатов пустить к задержанному консула.

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