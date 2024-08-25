На сцене Нижегородского ТЮЗа умер актёр Леонид Ремнёв

Ему было 77 лет

Народный артист России Леонид Ремнёв умер на сцене нижегородского ТЮЗа во время спектакля. Ему было 77 лет.

Как сообщили в местном отделении Союза театральных деятелей России, артисту стало плохо во время спектакля "Васса". В театр вызвали врачей, но они не смогли ничем помочь.

Леонид Ремнёв с 1972 года служил в Нижегородском ТЮЗе. Он сыграл в 40 спектаклях. В 2010 году артист исполнил эпизодическую роль в фильме Никиты Михалкова "Утомленные солнцем 2: Предстояние".

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