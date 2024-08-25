На сцене Нижегородского ТЮЗа умер актёр Леонид Ремнёв

Ему было 77 лет
Народный артист России Леонид Ремнёв умер на сцене нижегородского ТЮЗа во время спектакля. Ему было 77 лет.
Как сообщили в местном отделении Союза театральных деятелей России, артисту стало плохо во время спектакля "Васса". В театр вызвали врачей, но они не смогли ничем помочь.
Леонид Ремнёв с 1972 года служил в Нижегородском ТЮЗе. Он сыграл в 40 спектаклях. В 2010 году артист исполнил эпизодическую роль в фильме Никиты Михалкова "Утомленные солнцем 2: Предстояние".Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram