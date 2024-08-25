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Москвичам пообещали ещё одну жаркую неделю без дождей

22:47
  • воскресенье
  • 25 августа 2024

Воздух прогреется до 30 градусов

Ещё одна по-летнему жаркая неделя ждёт жителей столичного региона. По данным Гидрометцентра, дневная температура не будет опускаться ниже 24 градусов. Для последних дней августа это достаточно редкое явление.

Ночи уже будут прохладными: около 10-15 градусов, но и это чуть выше климатической нормы. При этом осадков не ожидается, регион будет находиться во власти антициклона.

Самым тёплым днём будет вторник, 27 августа. В этот день воздух в Москве  прогреется до 28-30 градусов.  

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