Дело Павла Дурова обрастает странными подробностями

Основателя Telegram задержали в Париже

С момента задержания основателя Telegram Павла Дурова в парижском аэропорту прошли почти сутки, но ясности по поводу этого резонансного события пока нет.

Вся информация о якобы инкриминируемых Дурову преступлениях, связанных с анонимными каналами, перепиской наркоторговцев и педофилов в созданном им мессенджере, поступает исключительно от журналистов. Никаких официальных заявлений от полиции, прокуратуры или иных спецслужб почему-то до сих пор нет.

Известно, что Дуров всё ещё находится в миграционной тюрьме в аэропорту Ле Бурже. Об этом французским журналистам сообщили в суде. Там пояснили, что смогут удерживать его там в течение четырёх суток. Это очень странно, полагают эксперты. Обычно в миграционной тюрьме содержат нарушителей правил въезда в страну, которых через сутки-двое депортируют из страны.

Прокуратура Парижа сообщила ТАСС, что сделает заявление по делу Павла Дурова лишь 26 августа. Удивительно, что для подготовки заявления требуется так много времени.

Кроме того, сама посадка частного самолёта Дурова в Париже происходила со странностями. Джет несколько раз менял направление полёта, как будто бы не собирался садиться в Ле Бурже.

Предпринимателя Павла Дурова задержали 24 августа в парижском аэропорту. Посольство России во Франции потребовало от Парижа обеспечить защиту прав Павла Дурова. Французская сторона никак не отреагировала на требование дипломатов пустить к задержанному консула.

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