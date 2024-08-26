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В Европе считают, что Илон Маск — следующий после Дурова

02:53
  • понедельник
  • 26 августа 2024

Вице-премьер Италии Маттео Сальвини заявил, что Илону Маску "заткнут рот следующим"

Илону Маску "заткнут рот следующим". Об этом в понедельник, 26 августа, заявил вице-премьер Италии Маттео Сальвини, комментируя задержание основателя Telegram Павла Дурова.

По его мнению, в Европе уже подошли к цензуре, "к вони режима".

Этим же вечером миллионер и основатель видеохостинга Rumble Крис Павловски покинул Евросоюз. Он заявил, что компания будет бороться за освобождение Павла Дурова ради свободы выражения мнений. По мнению Павловского, Франция "перешла красную черту", арестовав Дурова за то, что тот "не ограничивал свободу слова".

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