Еще 10 получили ранения
По уточненным данным, шесть мирных жителей погибли и более 10, в том числе дети, получили ранения в Белгородской области после масштабной атаки ВСУ на гражданские объекты в воскресенье. Самому мощному обстрелу подвергся поселок Ракитное.
В Курской области экипажи Ми-28НМ в темное время суток нанесли удары управляемыми ракетами по скоплениям живой силы и техники противника. Отработали "Ночные охотники" при помощи нового тепловизора, который позволяет максимально точно поражать цели.
Надежный щит от угроз неприятеля с воздуха в приграничье круглосуточно обеспечивают расчеты зенитно-ракетных комплексов "Тор-М2". Их благодарят и местные жители - любую цель ВСУ российские подразделения сбивают в небе далеко от гражданских объектов.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram