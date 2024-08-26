Еще 10 получили ранения

По уточненным данным, шесть мирных жителей погибли и более 10, в том числе дети, получили ранения в Белгородской области после масштабной атаки ВСУ на гражданские объекты в воскресенье. Самому мощному обстрелу подвергся поселок Ракитное.

В Курской области экипажи Ми-28НМ в темное время суток нанесли удары управляемыми ракетами по скоплениям живой силы и техники противника. Отработали "Ночные охотники" при помощи нового тепловизора, который позволяет максимально точно поражать цели.

Надежный щит от угроз неприятеля с воздуха в приграничье круглосуточно обеспечивают расчеты зенитно-ракетных комплексов "Тор-М2". Их благодарят и местные жители - любую цель ВСУ российские подразделения сбивают в небе далеко от гражданских объектов.

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