Штурмовые подразделения группировки "Восток" значительно продвинулись в направлении Константиновки

Российские войска в хоне СВО практически на всех направлениях улучшили тактическое положение.

Группировкой "Центр" отражены семь контратак противника. При поддержке авиации и артиллерии подразделения "Южной" группировки ликвидировали большое количество вражеской техники, в том числе натовской. За сутки только на этом участке фронта ВСУ потеряли до 630 боевиков.

В Херсонской области расчет зенитного ракетного комплекса "Бук-М2" уничтожил две ракеты американской РСЗО HIMARS. Киевские националисты выпустили снаряды по населенным пунктам на левом берегу Днепра. Воздушные цели были обнаружены дежурными средствами ПВО. Бойцы оперативно выдвинулись на огневую позицию и ударили управляемыми ракетами. ЗРК "Бук" круглосуточно отслеживает обстановку на передовой - выявляет, сопровождает и ликвидирует сотни летательных аппаратов противника, прикрывая армейские подразделения и мирных граждан.

На южнодонецком участке фронта штурмовые подразделения группировки "Восток" значительно продвинулись в направлении Константиновки. Бойцы занимают позиции противника, отрезая пути снабжения крупного гарнизона ВСУ в Угледаре. Боевые двойки на мотоциклах стремительно приближаются к врагу, спешиваются и врываются в окопы, уничтожая радикалов. Одновременно со штурмовиками в зону соприкосновения выдвигается бронегруппа из танков и БМП, которая ведет непрерывный огонь по неприятелю. Стратегический плацдарм под Угледаром постепенно переходит под контроль наших войск.

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