Награды в зоне спецоперации получили представители военной автоинспекции

За проявленные самоотверженность и мужество в ходе выполнения своих обязанностей

В свой профессиональный праздник государственные награды в зоне СВО вручены представителям военной автоинспекции.

Медали они получили за проявленные самоотверженность и мужество в ходе выполнения своих обязанностей.

На временных пунктах досмотра инспекторы не только контролируют движение транспорта и обеспечивают безопасность прохождения наших военных колонн, но и проводят мероприятия по выявлению вражеских разведгрупп.

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