Гвардии сержант Кирилл Гетте в ходе контрбатарейной борьбы уничтожил вражескую самоходку

Стало известно о новых подвигах российских военных.

Гвардии сержант Кирилл Гетте в ходе контрбатарейной борьбы уничтожил вражескую самоходку и продолжил вести артиллерийский огонь по позициям ВСУ. Это позволило российским войскам выбить противника с занимаемых рубежей и улучшить положение по переднему краю.

Гвардии рядовой Александр Мирошниченко, доставляя боеприпасы для расчетов РСЗО, попал под обстрел боевиков. Его машина получила повреждения. Однако Александр сумел быстро отремонтировать технику и своевременно подвезти снаряды нашим подразделениям. Атака неприятеля была сорвана.

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