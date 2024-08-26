Минобороны представило новых героев СВО

Гвардии сержант Кирилл Гетте в ходе контрбатарейной борьбы уничтожил вражескую самоходку
Стало известно о новых подвигах российских военных.
Гвардии сержант Кирилл Гетте в ходе контрбатарейной борьбы уничтожил вражескую самоходку и продолжил вести артиллерийский огонь по позициям ВСУ. Это позволило российским войскам выбить противника с занимаемых рубежей и улучшить положение по переднему краю.
Гвардии рядовой Александр Мирошниченко, доставляя боеприпасы для расчетов РСЗО, попал под обстрел боевиков. Его машина получила повреждения. Однако Александр сумел быстро отремонтировать технику и своевременно подвезти снаряды нашим подразделениям. Атака неприятеля была сорвана.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram