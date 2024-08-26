ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Хезболла" нанесла более 200 ударов ракетами и беспилотниками по северу Израиля

08:21
  • понедельник
  • 26 августа 2024

Это стало ответом на массированную атаку со стороны ЦАХАЛ

На Ближнем Востоке ливанское движение "Хезболла" нанесла более двухсот ударов ракетами и беспилотниками по северу Израиля. Как сообщают в Тель-Авиве, большинство из них не достигли цели.

Это стало ответом на массированную атаку со стороны ЦАХАЛ. В то же время лидер "Хезболлы" Хасан Насралла заявил: обстрелы носят предварительный характер. Масштабное наступление решено отложить, чтобы дать шанс в достижении соглашения по сектору Газа. Однако очередной раунд переговоров международных посредников и Израиля в Каире снова завершился без результатов. Стороны заявляют, что консультации будут продолжены.

Израильская армия продолжает обстрелы анклава. За минувшую ночь пять человек стали жертвами удара по жилому дому в городе Газа. Еще двое палестинцев погибли и шестеро ранены в Хан-Юнисе. Из-за угрозы новых атак со стороны ЦАХАЛ жители и беженцы покидают Дейр-эль-Балах, из больницы "Аль-Акса" спешно эвакуируют пациентов.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Новости по теме
Атака по Израилю
Атака по Израилю
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.