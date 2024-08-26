"Хезболла" нанесла более 200 ударов ракетами и беспилотниками по северу Израиля

Это стало ответом на массированную атаку со стороны ЦАХАЛ

На Ближнем Востоке ливанское движение "Хезболла" нанесла более двухсот ударов ракетами и беспилотниками по северу Израиля. Как сообщают в Тель-Авиве, большинство из них не достигли цели.

Это стало ответом на массированную атаку со стороны ЦАХАЛ. В то же время лидер "Хезболлы" Хасан Насралла заявил: обстрелы носят предварительный характер. Масштабное наступление решено отложить, чтобы дать шанс в достижении соглашения по сектору Газа. Однако очередной раунд переговоров международных посредников и Израиля в Каире снова завершился без результатов. Стороны заявляют, что консультации будут продолжены.

Израильская армия продолжает обстрелы анклава. За минувшую ночь пять человек стали жертвами удара по жилому дому в городе Газа. Еще двое палестинцев погибли и шестеро ранены в Хан-Юнисе. Из-за угрозы новых атак со стороны ЦАХАЛ жители и беженцы покидают Дейр-эль-Балах, из больницы "Аль-Акса" спешно эвакуируют пациентов.

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