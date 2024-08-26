Быстрому распространению огня способствуют сухая погода и порывистый ветер

Площадь крупного природного пожара в Крыму увеличилась до 45 гектаров. Быстрому распространению огня способствуют сухая погода и порывистый ветер.

В окрестностях Феодосии накануне началась эвакуация людей из СНТ "Рассвет" и "Волна". Свои участки уже покинули более ста человек. Как сообщили в администрации региона, развернуты два пункта временного размещения в соседнем Коктебеле.

Пока очаг возгорания находится в природном заказнике Тепе-Оба. На отдельных участках пожар перешел в верховой, сообщают в МЧС. Район труднодоступный, и это осложняет работу. В тушении участвуют почти 400 специалистов МЧС и 105 единиц техники, в том числе два вертолета Ми-8.

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