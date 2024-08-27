Гороскоп на сегодня, 27 августа, для всех знаков зодиака

Уран оказался в нужном месте в нужное время

Овны

Не теряйте времени - закатывайте рукава и начинайте трудиться. В конце августа вы можете заработать вполне достойные деньги.

Тельцы

Ваш Уран просто светится от счастья – так благотворно на него действует Венера. Вы можете обрести новую любовь, интересное хобби, второе дыхание в делах.

Близнецы

Вы получите неожиданное предложение, касающееся недвижимости, семейного дела или переезда. Все произойдет внезапно и будет выгодно для вас.

Раки

Хорошие новости придут из социальных сетей или мессенджеров. Это раскрасит ваш день яркими красками, и вы почувствуете себя значимыми, красивыми, талантливыми.

Львы

Ваши дела скоро пойдут в гору, осталось потерпеть совсем немного. Ждите приятных новостей, касающихся ваших амбиций: в карьере, бизнесе или социуме.

Девы

Долгожданное облегчение! Ваша самооценка начинает расти, как и влияние. Скоро у вас появятся необычные интересы, вы с удовольствием займетесь новым делом.

Весы

Необычное решение придет и исцелит ваше сердце от боли, которую вы прятали глубоко внутри. Не справляетесь? Идите к психологу или другому специалисту.

Скорпионы

Вы просто везунчики! Сегодня мир готов предоставить максимум возможностей, остается только заметить их и применить по назначению.

Стрельцы

Деньги придут к тем, кто решится попробовать заработать их новым способом. Идите в ногу со временем, используйте возможности современного мира.

Козероги

Вы тоже среди знаков, которым сегодняшний день принесет финансовую удачу. Вы выйдете на новый уровень дохода, если вольетесь в нужный коллектив.

Водолеи

Ваша главная планета Уран оказалась в нужном месте в нужное время. С вами может случиться то же самое, если отнесетесь к происходящим событиям легко, как к игре.

Рыбы

Свободных представителей знака ждет знакомство в интернете, а семейных – всплеск романтических чувств. Если вы не постесняетесь говорить, ваши отношения станут глубже.

Лилия Любимова для "ТВ Центра"

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