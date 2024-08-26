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Несколько жилых домов повреждены в Саратовской области из-за атаки БПЛА

08:37
  • понедельник
  • 26 августа 2024

ВСУ пытались атаковать несколько российских регионов

Несколько жилых домов повреждены в Саратовской области в результате падения обломков украинских беспилотников, летевших на регион. Об этом утром понедельник, 26 августа, рассказал саратовский губернатор Роман Бусаргин.

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Как написал политик в своем Telegram-канале, есть повреждения четырех частных домов в поселке Прибрежный Энгельсского района, а также поврежден многоэтажный жилой дом на улице Пушкина в Энгельсе. однако обошлось без пострадавших.

В Саратове повреждена высотка на Предмостовой площади, дом обследуют специалисты, а жильцов пока размещают в гостинице. Мэр города Лада Мокроусова рассказала, что в тяжелом состоянии госпитализирована одна женщина — медики борются за ее жизнь.

Министерство обороны России уточняет, что всего за ночь российской системой противовоздушной обороны уничтожены и перехвачены двадцать украинских БПЛА самолетного типа. При этом девять аппаратов сбиты над территорией Саратовской области, три – над территорией Курской области, по два – над Белгородской, Брянской и Тульской областями, по одному — над территориями Орловской и Рязанской областей.

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