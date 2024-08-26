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Администрация Telegram назвала абсурдом обвинения против Дурова

08:07
  • понедельник
  • 26 августа 2024

Команда мессенджера прокомментировала задержание своего создателя

Мессенджер Telegram соблюдает законы Европейского союза, а его модерация соответствует отраслевым стандартам и постоянно совершенствуется. Такое заявление вечером воскресенья, 25 августа, сделала администрация Telegram, комментируя задержание создателя мессенджера Павла Дурова.
Дело Павла Дурова обрастает странными подробностями

В компании подчеркивают, что ее руководителю "нечего скрывать, и он часто путешествует по Европе". Что касается самой платформы, абсурдно утверждать, что она или ее владелец несут ответственность за злоупотребление этой платформой.

Мессенджер Telegram и его команда ждут скорейшего разрешения этой ситуации, цитирует заявление компании РИА Новости.

Официальное заявление противоположной стороны, которую представляет прокуратура Парижа, последует в течение дня 26 августа. Соответственно, пока точно неясно, что именно инкриминируют Дурову, хотя источники уверяют, что бизнесмен знал об опасности задержания и по этой причине осторожничал, планируя поездки в Европу. Есть версия, что западные спецслужбы решили надавить на Дурова таким образом, чтобы заставить его выдать ключи шифрования Telegram.

Тем временем посольство России во Франции потребовало от Парижа обеспечить защиту прав Павла Дурова, являющегося российским гражданином, а также запросило консульский доступ. Однако французские власти указали на то, что у Дурова есть и французский паспорт, поэтому Париж исходит из того, что задержанный — в первую очередь гражданин Франции.

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