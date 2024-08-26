Обнародована настоящая причина ареста Павла Дурова

Заговорил высокопоставленный чиновник

Депутат немецкого парламента от правой партии "Альтернатива для Германии" Штеффен Котре уверен, что настоящая причина ареста Павла Дурова французскими властями это борьба с оппозицией.

"Telegram защищает своих пользователей и оппозиционеров. Это и будет настоящей причиной процесса над Павлом Дуровым. Хотят принять меры против соответствующей оппозиции", - приводит слова депутата РИА Новости.

Меж тем согласно некоторым данным, Павла Дурова могут задержать под стражей до 28 августа. В течение этого времени, как ожидается, ему будет предъявлено официальное обвинение. Говорят, защита будет просить отпустить Дурова под залог или отправить под домашний арест. СМИ отмечают, что с большой долей вероятности создатель Telegram окажется под арестом на время следствия, передает телеграм-канал "Звездец какой-то".

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