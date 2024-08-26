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Обнародована настоящая причина ареста Павла Дурова

08:11
  • понедельник
  • 26 августа 2024

Заговорил высокопоставленный чиновник

Депутат немецкого парламента от правой партии "Альтернатива для Германии" Штеффен Котре уверен, что настоящая причина ареста Павла Дурова французскими властями это борьба с оппозицией. 

"Telegram защищает своих пользователей и оппозиционеров. Это и будет настоящей причиной процесса над Павлом Дуровым. Хотят принять меры против соответствующей оппозиции", - приводит слова депутата РИА Новости.

Меж тем согласно некоторым данным, Павла Дурова могут задержать под стражей до 28 августа. В течение этого времени, как ожидается, ему будет предъявлено официальное обвинение. Говорят, защита будет просить отпустить Дурова под залог или отправить под домашний арест. СМИ отмечают, что с большой долей вероятности создатель Telegram окажется под арестом на время следствия, передает телеграм-канал "Звездец какой-то".

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