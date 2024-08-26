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Синоптики предупредили москвичей о сильной жаре

08:24
  • понедельник
  • 26 августа 2024

Спасатели обнародовали сообщение

В столице сегодня, 26 августа, ожидается настоящая жара. На сайте столичного главка МЧС России появилось сообщение, что температура воздуха в Москве прогреется до +30 градусов по Цельсию. Этот день может стать самым теплым с начала месяца.

Спасатели рекомендуют быть осторожными и внимательными, избегать перегрева на солнце, использовать одежду светлых тонов и головной убор, а также пить больше воды, передает РИА Новости. Кроме того, москвичам напомнили о правилах безопасности во время обращения с открытым огнем.

Напомним, о волне аномального тепла сообщали еще неделю назад. Кроме того специалист "Метеоновостей" Татьяна Позднякова отмечала, что лето в столичном регионе еще не закончилось, несмотря на близость календарной осени, поскольку "25 градусов для города и в августе — это очень хорошо".

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