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Лепс отказался помочь больному раком Кушанашвили

08:46
  • понедельник
  • 26 августа 2024

О состоянии ведущего рассказала его жена

В новом выпуске шоу "Звезды сошлись" появилась супруга шоумена Отара Кушанашвили Ольга Фролова, которая рассказала о состоянии мужа. Она сообщила, что тот уже прошел два курса химиотерапии и перенес две операции. Но это еще не все. Планируется еще третий этап лечения, а затем обширное обследование, после которого медики примут решение: либо делать операцию, либо проводить еще курс лечения. Самое главное, что врачи дают утешительный прогноз, подчеркнула супруга Отара.

Ольга рассказала, что муж до последнего не хотел обращаться за медицинской помощью. Забили тревогу помощники Отара, которые обратили внимание на его плохой вид. Ольга в этот момент была в отъезде, но, получив сообщение от них, немедленно связалась с мужем, чтобы он ей позвонил по видеосвязи, но тот этого не сделал, и она поняла, что что-то не то. Впоследствии оказалось, что Кушанашвили вовремя оказался в больнице, его живот уже раздулся, счет шел на часы.

"Слава богу, справляемся. Конечно, не без помощи друзей. Коля Басков, Сосо Павлиашвили, Макс Фадеев, тренер Слуцкий нам очень помогли. Отар написал Лепсу, сообщил о диагнозе. Не нужно быть Вангой, чтобы понимать, что лечение, даже если лечиться по ОМС, в сумме выйдет дорого, деньги нужны то туда, то сюда. Лепс ответил, что бог поможет. Ну, бог помогает. И друзья помогают", - сообщила жена ведущего.

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