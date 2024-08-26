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СКР получил ответы на запросы по делу о покушении на Симоньян

09:20
  • понедельник
  • 26 августа 2024

Продолжаются следственные действия

Российское следствие получило ответы на международные поручения в рамках расследования дела о подготовке покушений на главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргариту Симоньян, а также на журналистку и ведущую Ксению Собчак.

Как отмечается в материалах дела, имеющихся в распоряжении РИА Новости, "получены ответы на международные поручения, выполнены иные следственные и процессуальные действия".

Подробности о том, из каких стран пришли ответы на запросы российских следователей, а также о содержании этих ответов, не приводятся.

Западные страны на фоне текущей геополитической обстановки не желают продолжать международное правовое сотрудничество с Россией. В частности, генеральный прокурор России Игорь Краснов рассказал, что Канада отказала нашей стране в помощи по уголовному делу в отношении нациста Ярослава Гунько.

Краснов также подчеркивал, что члены Североатлантического альянса прикладывают значительные усилия для дестабилизации международного сотрудничества и подрыва институтов международного розыска и выдачи преступников. Однако это приводит к созданию "безопасных гаваней для лиц, скрывающихся от национального правосудия".

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Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян
Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян
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