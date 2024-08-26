ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Атаку ВСУ на Курскую область назвали попыткой Сырского спасти карьеру

08:56
  • понедельник
  • 26 августа 2024

При этом "риски огромны и очевидны", пишут западные СМИ

В Киеве рассматривают атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область как попытку главкома украинской армии Александра Сырского реабилитироваться. Об этом пишет The Telegraph.

Названы потери ВСУ в Курской области за последние сутки
Нанесены мощные удары по позициям ВСУ в Курской области

Как отмечает издание, после наступления ВС России в Харьковской области в мае Сырский столкнулся с призывами к отставке, а потому ему потребовались такие маневры, чтобы спасти свою карьеру.

Газета предполагает, что судьба главкома ВСУ будет зависеть от исхода операции в Курской области и "может быть решена в ближайшие несколько недель".

Ранее лидер турецкой партии Vatan Догу Перинчек предупредил, что ожидаемый провал украинской армии во время атаки на Курскую область откроет новые фронты внутри самой Украины. Попытки киевского режима сесть за стол переговоров с "сильной позицией" тщетны, подчеркнул политик.

Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что президент России Владимир Путин уже определился относительно ответа Украине на атаку на Курскую область. Дипломат предупредил, что "все понесут суровое наказание за то, что произошло в Курской области".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Новости по теме
Александр Сырский и Владимир Зеленский
Александр Сырский и Владимир Зеленский
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.