При этом "риски огромны и очевидны", пишут западные СМИ

В Киеве рассматривают атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область как попытку главкома украинской армии Александра Сырского реабилитироваться. Об этом пишет The Telegraph.

Как отмечает издание, после наступления ВС России в Харьковской области в мае Сырский столкнулся с призывами к отставке, а потому ему потребовались такие маневры, чтобы спасти свою карьеру.

Газета предполагает, что судьба главкома ВСУ будет зависеть от исхода операции в Курской области и "может быть решена в ближайшие несколько недель".

Ранее лидер турецкой партии Vatan Догу Перинчек предупредил, что ожидаемый провал украинской армии во время атаки на Курскую область откроет новые фронты внутри самой Украины. Попытки киевского режима сесть за стол переговоров с "сильной позицией" тщетны, подчеркнул политик.

Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что президент России Владимир Путин уже определился относительно ответа Украине на атаку на Курскую область. Дипломат предупредил, что "все понесут суровое наказание за то, что произошло в Курской области".

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