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Попавший в больницу куплетист Бандурин вышел на связь

09:04
  • понедельник
  • 26 августа 2024

Артиста госпитализировали

Накануне, 25 августа, звезда программы "Кривое зеркало", куплетист Николай Бандурин попал в больницу из-за проблем с сердечным ритмом. Журналисты связались с именитым артистом, чтобы узнать о том, как он себя чувствует. Юморист признался, что действительно находится в клинике, но медикам уже удалось стабилизировать его состояние.

"Все нормально. Проблем с сердцем у меня раньше не было. Поэтому я, конечно, насторожился. Мы с женой не стали ждать и сами вызвали врачей. Что стало причиной, не знаю. Пока выясняем. Еще неделю я пробуду в больнице. Буду проходить обследование. Думаю, что в конце следующей недели станет понятно, что со мной случилось", - сообщил Бандурин "КП".

Отметим, что несколько лет назад с артистом случилось большое несчастье. В 2018 году юморист лишился дома. Строение сгорело дотла. В пожаре пострадала супруга звезды "Кривого зеркала".

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