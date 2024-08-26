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СВР: США готовят "цветную революцию" в Грузии

09:34
  • понедельник
  • 26 августа 2024

Американцы крайне недовольны развитием ситуации в Грузии

В американском Белом доме крайне недовольны развитием ситуации в Грузии в преддверии парламентских выборов 26 октября. Об этом в понедельник, 26 августа, рассказали в Службе внешней разведки России (СВР).
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Как отметили в российской спецслужбе, в свете неблагоприятного для Соединенных Штатов развития событий "американцы готовят "цветную революцию" в Грузии".

Соединенные Штаты перед выборами в Грузии планируют нарастить давление на власти республики, чтобы максимально ослабить позиции "Грузинской мечты", цитирует заявление российской разведки ТАСС.

При этом грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил, что Грузия не подчинилась тяжелейшему давлению извне, не открыла "второй фронт" против России и тем самым сохранила мир.

В июле СВР предупреждала, что в Вашингтоне разработана масштабная информационная кампания по дискредитации партии "Грузинская мечта". При этом в основу пропагандистской акции лягут обвинения по поводу того, что во всех бедах Грузии якобы виновата Россия.

Весной 2023 года директор СВР Сергей Нарышкин отмечал, что Грузию подталкивают к войне с Россией — Запад прилагает к этому тем больше усилий, чем тяжелее ситуация складывается для киевского режима. В западных странах пытаются убедить Тбилиси в том, что "вот сейчас как раз тот удобный момент, когда можно вернуть контроль над территориями Абхазии и Южной Осетии".

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