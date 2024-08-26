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Маск признал, что без SpaceX вернуть экипаж Starliner может только Россия

09:56
  • понедельник
  • 26 августа 2024

Экипаж Вoeing Starliner вернется с МКС на Землю в феврале 2025 года

Только Россия, в отсутствие компании SpaceX, смогла бы помочь американским астронавтам вернуться домой с Международной космической станции (МКС) после того, как выбыл из строя доставивший их туда Boeing Starliner. Такое заявление сделал создатель SpaceX Илон Маск.

Американский предприниматель, отвечая на вопрос о том, кто бы мог спасти космонавтов Boeing Starliner, если бы не SpaceX, признал, что при таком раскладе "Россия – единственный вариант", сообщает РИА Новости.

Ранее в НАСА подтвердили, что летевшие на МКС всего на неделю астронавты Барри Уилмор и Сунита Уильямс смогут вернуться на Землю только в феврале 2025 года. Когда к станции приближался Boeing Starliner с американцами на борту, возникли некие технические неполадки. Это исключило возможность использования корабля для обратного полета.

Этому предшествовали проблемы с испытаниями и первым полетом Boeing Starliner. В частности, в мае запуск корабля к МКС отложили в последний момент, так как была выявлена неисправность кислородного клапана второй ступени. За несколько лет до этого Boeing Starliner без пилотов хотя и добрался до станции, но пристыковаться к ней не сумел.

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