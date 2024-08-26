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Боевики провели террористические атаки по Саратову и Энгельсу. Главное

11:36
  • понедельник
  • 26 августа 2024

Беспилотники прямой наводкой направили в жилые дома

На кадрах видно - беспилотники летят прямо к жилым кварталам. Средства ПВО ликвидируют дроны, однако обломки попадают в многоэтажки. Крики о помощи раздаются из 38-этажного жилого комплекса. Этот дом в Саратове считается самым высоким зданием Поволжья - почти 130 метров. Многие жители еще спали.

Разбиты окна на нескольких этажах, улица усыпана осколками. На место сразу прибыли все экстренные службы. Территорию оцепили, людей эвакуировали. В результате террористической атаки по мирным жителям пострадали четыре человека.

"Все оперативные службы работают, одна женщина госпитализирована, всем оказывается помощь", - сообщил Роман Бусаргин, губернатор Саратовской области.

Специалисты обследуют обломки и здание. Тех, чьи квартиры пострадали, пока разместили в гостинице. Власти обещали восстановить окна и выплатить компенсации.

Обломки беспилотника самолетного типа попали и в 25-этажный дом на улице Пушкина в Энгельсе, а также в четыре частных дома в поселке Прибрежный. Никто не пострадал. Повреждена крыша многоэтажки, выбиты окна - осколки попали на улицу и парковку у здания, где стояло почти два десятка автомобилей. Жителей эвакуировали, на место сразу прибыли спасатели.

Для оказания помощи пострадавшим в Саратове и Энгельсе развернуты оперативные штабы. Все экстренные службы работают в усиленном режиме. 

Полина Кастрицкая, "ТВ Центр"

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