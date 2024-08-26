ВСУ пытаются атаковать Курскую область с воздуха до 10 раз в сутки

Но почти все цели зенитчикам удается сбить

С командного пункта экипажу "Тора" сообщили: воздушные цели ВСУ прорываются в Курскую область. Операторы начинают поиск авиации противника уже на ходу. Есть пеленг. Судя по параметрам, это "Баба-Яга". Украинский дрон-бомбардировщик. Командир дает команду "огонь". Медлить нельзя. Беспилотник приближается к позициям группировки "Север". Ракета уходит на перехват. Через несколько минут - еще одна. Во время сканирования пространства расчет заметил второй беспилотник. Не исключено, что диверсанты пытались использовать "Бабу-Ягу" как отвлекающий маневр.

Атаковать Курскую область с воздуха националисты пытаются до 10 раз в сутки. Но почти все цели зенитчикам удается сбить.

А это - сожженная нашими бойцами натовская бронированная машина разминирования. Экземпляр редкий. Их и так у ВСУ было всего несколько единиц. Накануне "в минус" российские спецназовцы отправили еще одну. Общие потери в технике только за день у националистов – танк и еще 13 бронемашин. Почти треть уничтожена ночью экипажами вертолетов. На бортах "вертушек" установлены современные образцы прицелов, которые позволяют обнаруживать замаскированные цели в полной темноте. И как только объект "пойман" инфракрасным прибором, командир тут же нажимает гашетку.

Накануне в Курскую область прибыли еще шесть автоколонн с гуманитарными грузами. Всего в пункты временного размещения доставлено более 100 тонн продовольствия. Эту партию собирали волонтеры в Новосибирске.

"Это средства личной гигиены - в первую очередь для женщин и детей, это раскладушки, матрасы, подушки, это все, что необходимо сегодня жителям Курской области, которые попали в непростую ситуацию", - рассказал Евгений Мироненко, председатель общественной организации.

Акцент именно на детское питание, одежду, обувь, подгузники, лекарства - неслучаен. Сегодня в ПВР находятся более 3,5 тысячи мальчиков и девочек. От младенцев до школьников. Власти сообщили - ни на минуту не останавливается оформление денежных компенсаций. Пострадавшим семьям уже выплачена финансовая помощь на общую сумму в 417 миллионов рублей.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram