"Атака на свободу слова": что известно о деле Павла Дурова

Арест бизнесмена укладывается в общую канву закручивания гаек в отношении соцсетей в Европе

Париж отмечает 80-ю годовщину освобождения от фашистской оккупации. Слова о свободе города звучат особенно громко спустя всего сутки после задержания основателя Telegram Павла Дурова. Бизнесмена обвиняют в отсутствии модерации на его платформе. Из-за этого, считают во французской прокуратуре, Telegram стал площадкой наркоторговцев, педофилов и террористов.

Команда Дурова с обвинениями не согласна: "Telegram соблюдает законы ЕС, в том числе закон о цифровых услугах - его модерация соответствует отраслевым стандартам и постоянно совершенствуется. Генеральному директору Telegram Павлу Дурову нечего скрывать, и он часто путешествует по Европе. Абсурдно утверждать, что платформа или ее владелец несут ответственность за злоупотребление этой платформой".

В одном из интервью после терактов в Париже в 2016 году Дуров признавался, что, несмотря на трагедии, не намерен давать ключи спецслужбам: "Нельзя сделать только одно исключение для правоохранительных органов, не подвергая опасности частную переписку людей, поскольку шифрование либо надежно, либо нет".

"Арест Дурова - это очень сложный процесс. Это все равно, что арестовать директора французской почтовой службы за то, что кто-то отправил письмо, пропагандирующее терроризм или жестокое обращение с детьми. Дело Дурова будет очень громким", - отметил Гийом Грале, французский журналист.

Очевидно, дело окажется таким же громким, как дело Эдварда Сноудена или Джулиана Ассанжа, за которыми охотились спецслужбы США. Журналисты считают, что и тут не обошлось без участия Вашингтона.

"Это атака на свободу слова! И Павел Дуров не стал играть в их игру. Facebook (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России) подверг цензуре историю с ноутбуком Хантера Байдена, тогда сотрудники ФБР обратились к руководителю сети и сказали: "Знаешь, на платформе появилась российская дезинформация, стоит подвергнуть это цензуре", - рассказал Дэвид Фрейхайт, канадский политик.

Друзья Илона Маска теперь просят его быть аккуратнее. А вот основатель видеохостинга Rumble Крис Павловски не стал ждать, когда за ним придут, и покинул ЕС в связи с последними новостями.

"Я немного опоздал, но на то есть веская причина - я только что благополучно покинул Европу. Франция угрожала Rumble, и теперь они перешли красную черту, арестовав генерального директора Telegram Павла Дурова. Предположительно за то, что он не цензурировал речь. Rumble не потерпит такого поведения", - написал Павловски.

Накануне вечером судья парижского суда продлил содержание под стражей Дурова еще на 48 часов, по истечении которых либо ему предъявят обвинение, либо выпустят на свободу.

Но все не так просто. Арест Дурова укладывается в общую канву закручивания гаек в отношении соцсетей в Европе. Поэтому расследование дела, как считают юристы, может затянуться. Тот же Ассанж провел 12 лет сначала в посольстве Эквадора, затем - в тюрьме. И только после сделки с США смог вернуться домой. А вот бывший спецагент Эдвард Сноуден спрятался в России. И, кажется, это оказалось единственным верным решением.

Елена Макарова, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram