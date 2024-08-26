Маленькая львица из Донецка осваивается в приюте в Ленинградской области

Владельцы единственного в России хосписа для крупных хищников забрали котенка из частного цирка

Двухмесячная самка льва ведет себя как настоящая царица зверей. Ругается, когда надолго ее оставляют одну. Она совершенно не церемонится с остальными домашними питомцами - ни с кошками, ни даже с питбультерьером, который пока гораздо больше ее. Пес хранит философское спокойствие: это не первый беспокойный постоялец, который появляется в доме.

"Это Победа, Победа приехала к нам из Донецка, мы ездили туда с небольшой гуманитарной помощью поработать в местном зоопарке. И привезли оттуда Победу. Она родилась в частном зоопарке, к счастью - оказались ответственные владельцы", - рассказала Яна Олейник, основатель хосписа для крупных хищников "Дом тигра".

Они - потомственные дрессировщики. И точно знают: такие котята очень востребованы на черном рынке - например, для незаконного фотобизнеса. А системы контроля за разведением крупных хищников в неволе в нашей стране нет.

Такие детеныши рождаются в частных зоопарках, цирках по всей стране как минимум дважды в год. Когда они вырастают из своего милого безопасно возраста, то начинают представлять собой достаточно серьезную проблему, которую каждый владелец решает по-разному. Подрастающих хищных кошек, уже опасных для фотосъемок и содержания, владельцы пытаются своими силами продать в зоопарки, но те уже переполнены такими жильцами. При этом, например, львы живут по 10-15 лет и не находятся под охраной государства, как редкие амурские тигры или дальневосточные барсы. Судьба взрослых особей, которым не удалось найти постоянный дом или содержать которых становится слишком сложно, может быть очень печальной.

Ситуацию пытается контролировать Росприроднадзор: специалисты устраивают рейды на организаторов нелегального фотобизнеса, изымают животных, вносят свои предложения в законодательство.

"С 1 января 2020 года вступили в законную силу важные нормы закона об ответственном обращении с животными. Утвержден перечень диких животных, запрещенных к содержанию или использованию в неволе с нарушением требований, установленных законом об ответственном обращении с животными, которые, в частности, предусматривают запрет содержания диких животных в квартирах", - рассказала гульнара Гудулова, руководитель пресс-службы Северо-Западного межрегионального управления Росприроднадзора.

Зоозащитники говорят, что проблему бесконтрольного разведения крупных хищников в неволе можно решить, только если создать единый всероссийский реестр уже существующих особей. И на законодательном уровне обязать владельцев регулярно обновлять данные и стерилизовать своих животных - с серьезной ответственностью за все нарушения.

Львица Победа, когда немного подрастет, отправится жить в просторный уличный вольер. Там ее уже ждет тигрица Каталина, которая стала инвалидом после нападения от своих сородичей в зоопарке Краснодарского края.

Анна Морозова, "ТВ Центр"

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