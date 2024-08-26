Собянин рассказал, как московские производители помогают в развитии транспорта

Продукция, произведенная в столице, используется по всей стране

Московский транспорт по множеству параметров лидирует в мире, а столичные производители принимают самое активное участие в его развитии. Об этом в понедельник, 26 августа, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге.

Порядка 760 производств изготавливают электронику и приборы для автомобилей, поездов, грузовой техники и других транспортных средств, а также дорожной инфраструктуры. Два года назад в ОЭЗ "Технополис Москва" начал работать межотраслевой кластер электромобилестроения. Он стал основной платформой для организации проектов в области создания компонентной базы для производства и обслуживания электротранспорта, а также в сфере отработки новых технологий для организации серийного выпуска легковых электромобилей, электрических малотоннажных грузовиков и электробусов. В кластер вошли уже 62 компании, 32 из них – на правах резидентов и арендаторов. Компании локализуют производство электродвигателей для электромобилей, разрабатывают и выпускают электрофургоны на базе российского шасси "УАЗ".

Автомобилестроение в Москве представлено около 30 компаниями, на которых работает более 8 тысяч человек. Компании производят кузовные элементы, двигатели, прицепы, электронику и оборудование.

Среди них и "Альфа Автоматив Техноложиз" — компания изготавливает внутренние панели двери, арки колеса, полы и многие другие элементы автомобиля. Одним из основных заказчиков продукции предприятия является АвтоВАЗ, который приобретает ее для сборки одной из своих моделей LADA Largus. Компания "Итэлма" специализируется на выпуске различных электронных решений для автотранспорта. В этом году на ее счету разработка батареи для нового отечественного электрокара LADA e-Largus. Батареи оборудованы современной системой контроля и управления (BMS) собственной разработки и производства, включая программное обеспечение. "САГА Технологии", участник кластера электромобилестроения, разрабатывает и производит зарядные станции для электротранспорта. За прошедшее полугодие предприятие начало выпуск 4 новых моделей быстрых зарядок, которые позволяют в 1,5 раза быстрее зарядить автомобиль, не нанося вред аккумулятору.

Продукция, произведенная в столице, используется по всей стране. Например, ею оборудуют скоростные трассы, перекрестки, парковки и поставляют на многие другие объекты, резюмировал Сергей Собянин.

В Москве продолжается активное развитие и водного транспорта. Десять новых электросудов появятся в 2025 году — большинство из них уже заложены на верфи. Таким образом, столичный электрофлот увеличится почти вдвое. Кроме того, заработают в городе и пять новых причалов, которые позволят развивать как действующие регулярные речные маршруты, так и открывать новые.

Непосредственное участие в модернизации транспорта могут принять жители столицы. В столичном метрополитене на станции "Тушинская" горожане могут протестировать сиденья для новых поездов метрополитена. На специальном стенде, который имитирует вагон, представлены сразу несколько вариантов: они различаются по размерам, расстоянию друг от друга и не только.

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