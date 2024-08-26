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Любовь Успенской высказалась о личной жизни дочери: "Опасностей много"

09:57
  • понедельник
  • 26 августа 2024

Певица дала откровенное интервью

У Любови Успенской есть единственная дочь Татьяна Плаксина, которая не так давно тоже начала певческую карьеру. Ей 34 года, однако она ни разу не была замужем, детей у нее тоже нет. Успенская не скрывает, что давно мечтает стать бабушкой, однако советует наследнице к выбору будущего мужа подойти с максимальной ответственностью.

"Всегда очень много желающих подойти к Тане и познакомиться в клубе или в ресторане после выступления. Но я считаю, что это неправильно, и дочь это понимает, поэтому таких знакомств не допускает. Опасностей много - в том числе с дочерью Успенской могут знакомиться и с какой-то корыстной целью", - отметила артистка.

Певица призналась, что хочет для единственной дочери найти достойного мужчину, с отличным образованием и воспитанием, чтобы они с Татьяной были на одном уровне, причем не только в финансовом плане.

"Я мечтаю, чтобы избранник дочери был хорошим человеком из хорошей семьи. И дочь это понимает. Она не подпускает к себе никаких посторонних неизвестных мужчин", - сообщила Любовь Успенская в беседе с Teleprogramma.pro.

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