На территории страны объявлена воздушная тревога

Российские военные нанесли масштабный удар по объектам ОПК на Украине.

В частности, в Киеве после серии взрывов начались перебои с энергоснабжением. Всего в городе, по некоторым данным, прозвучало около десятка взрывов.

Кроме того украинские СМИ сообщили о взрывах в целом ряде регионов: Харьковской, Сумской, Полтавской, Винницкой, Кировоградской, Днепропетровской, Ивано-Франковской, Львовской и Одесской областях.

Так, в Одессе был нанесен удар по энергообъекту, рассказал РИА Новости координатор пророссийского сопротивления Сергей Лебедев, а в Ивано-Франковске удар был нанесен по ангару с техникой, взрыв произошел в районе, где ВСУ спрятали два F-16.

В Волыни атаковали место дислокации украинских военных.

В ответ на атаки по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.

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