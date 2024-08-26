Мужчина собирал фото- и видеоматериалы о деятельности одного из оборонных предприятий

Сотрудники ФСБ задержали жителя Омска по подозрению в государственной измене.

Как сообщили в ведомстве, мужчина собирал фото- и видеоматериалы о деятельности одного из оборонных предприятий. А затем - передавал информацию украинским спецслужбам.

На допросе подозреваемый рассказал, что вышел на связь с иностранной организацией ещё в ноябре. Возбуждено уголовное дело, следственные действия продолжаются.

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