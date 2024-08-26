В Ивано-Франковске уничтожен склад ВСУ с F-16

Предположительно, уничтожены два истребителя американского производства

Российские военные нанесли масштабный удар по объектам оборонно-промышленного комплекса на Украине. Об этом в понедельник, 26 августа, рассказал координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

Как заявил подпольщик в комментарии РИА Новости, в Ивано-Франковске зафиксировано попадание в ангар с недавно привезенной западной военной техникой. По сообщениям сопротивления, именно там поместили два американских истребителя F-16.

Лебедев отметил, что "как раз в той стороне бахнуло", но удалось ли ликвидировать истребители — "знать будем позже".

Министерство обороны России эту информацию пока никак не прокомментировало.

Российская сторона многократно предупреждала, что любое вооружение, поставляемое киевскому режиму, в том числе и боевые самолеты, станут законными мишенями для ударов. Это касается и аэродромов и складов, где хранится натовское оружие и военная техника.

При этом начальник авиации командования украинских Воздушных сил Сергей Голубцов заявлял, что некоторые истребители F-16, полученные Украиной от западных стран, будут размещены на авиабазах за границей, чтобы самолеты не стали мишенями для ударов ВС России на украинских базах.

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