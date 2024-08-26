ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Ивано-Франковске уничтожен склад ВСУ с F-16

10:40
  • понедельник
  • 26 августа 2024

Предположительно, уничтожены два истребителя американского производства

Российские военные нанесли масштабный удар по объектам оборонно-промышленного комплекса на Украине. Об этом в понедельник, 26 августа, рассказал координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

Названы потери ВСУ в Курской области за последние сутки
Нанесены мощные удары по позициям ВСУ в Курской области

Как заявил подпольщик в комментарии РИА Новости, в Ивано-Франковске зафиксировано попадание в ангар с недавно привезенной западной военной техникой. По сообщениям сопротивления, именно там поместили два американских истребителя F-16.

Лебедев отметил, что "как раз в той стороне бахнуло", но удалось ли ликвидировать истребители — "знать будем позже".

Министерство обороны России эту информацию пока никак не прокомментировало.

Российская сторона многократно предупреждала, что любое вооружение, поставляемое киевскому режиму, в том числе и боевые самолеты, станут законными мишенями для ударов. Это касается и аэродромов и складов, где хранится натовское оружие и военная техника.

При этом начальник авиации командования украинских Воздушных сил Сергей Голубцов заявлял, что некоторые истребители F-16, полученные Украиной от западных стран, будут размещены на авиабазах за границей, чтобы самолеты не стали мишенями для ударов ВС России на украинских базах.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Новости по теме
Истребители F-16 ВВС Украины
Истребители F-16 ВВС Украины
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.